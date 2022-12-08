3600 مقاتل ينتشرون في بغداد تحسباً لتظاهرات محتملة.. وثيقة

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن قيادة عمليات بغداد، (الأربعاء)، عن قرار يقضي بنشر 3600 مقاتل في العاصمة، وذلك تحسبا لانطلاق تظاهرات محتملة.

وأوضح كتاب رسمي صادر عن قيادة عمليات بغداد، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، تفاصيل نشر القطعات الامنية في جانبي الكرخ والرصافة ضمن العاصمة بغداد دون توضيح الأسباب، في حين أخبر مصدر أمني، شفق نيوز، أن القرار جاء تحسباً لانطلاق تظاهرات محتملة في العاصمة.

وجاء في الكتاب الصادر عن مركز قيادة عمليات بغداد، بتاريخ (الأربعاء السابع من كانون الأول الجاري)، يتم إعادة كافة القوات المكلفة بواجب التعزيز والاسناد من قيادة قوات الشرطة الاتحادية وآمرية الانضباط العسكري في أماكنها السابقة على ان تكون مجهزة بتجهيزات مكافحة الشغب بالانذار.

ونص الكتاب الرسمي، على استدعاء قوات مرتبة من قيادة الشرطة الاتحادية، وموارد آمرية الانضباط العسكري، ومديريات أخرى، لا تقل كل قوة عن 400 مقاتل تقسم الى اربع سرايا بواقع 100 مقاتل، لكل سرية.

وبين الكتاب أن موعد حركة القطاعات تلك ستكون اعتبارا من الساعة 7:00 ، يوم السابع من كانون الأول، وشدد على منع حمل الاسلحة النارية بكافة انواعها من قبل الجميع، مع تجهيز كل قوة بأجهزة الاتصالات المطلوبة.

ووجه الكتاب إلى المقر المتقدم للقيادة وشرطة بغداد، ومديرية المرور، وعمليات حفظ القانون، والى مكتب رئيس وزراء، السكرتير الشخصي القائد العام للقوات المسلحة، وقيادة العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش، وقيادة الشرطة الاتحادية، وقيادة الفرقة الخاصة، ومديرية الحركات العسكرية، وقسم الاستخبارات والأمن، ومعاوني قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع والداخلية.