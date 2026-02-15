30 مليون دينار وراء جريمتين في بابل والأنبار

شفق نيوز- الأنبار/ بابل

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأحد، القبض على ثلاثة متهمين بسرقة 30 مليون دينار من منزل أحد المواطنين في محافظة الأنبار، بالإضافة إلى اعتقال متهمَين اثنين بعد ضبط بحوزتهما عملة محلية تتجاوز 30 مليون دينار وآلاف الدولارات المزيفة في محافظة بابل.

وذكرت قيادة شرطة محافظة الأنبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة مبلغ قدره 30 مليون دينار عراقي من منزل أحد المواطنين".

وأشارت إلى أن "المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بعملية السرقة، كما جاءت أقوالهم متطابقة مع نتائج كشف الدلالة، ليتم توقيفهم وفق المادة 446 من قانون العقوبات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي بابل، قالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إلقاء القبض على متهمَين اثنين في مركز مدينة الحلة بعد ضبط بحوزتهما عملة محلية مزيّفة بلغ مجموعها 30 مليون و600 ألف دينار عراقي، إضافة إلى ضبط 19 ألف و100 دولار أميركي، في محاولة واضحة لترويج العملة المزيفة والإضرار بالاقتصاد الوطني".

وبحسب قيادة الشرطة، فقد "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمَين لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".