3 محافظات.. مطاردة أمنية تصيب امرأة وحريق بستان بـ"رمانة" ولص يعتدي على طفل

شفق نيوز- النجف/ ديالى/ كركوك

أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الجمعة، بإصابة امرأة خلال اشتباك مسلح مع تاجر مخدرات، فيما اندلع حريق ببساتين شمال شرقي ديالى بسبب "قنبلة يدوية"، إلى جانب تعرض طفل للسرقة بعد تهديده في كركوك.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية دخلت باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات بقضاء الكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة، حيث أدى الاشتباك إلى إصابة امرأة، كانت قريبة من الاشتباك، بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية لا تزال تطارد التاجر وسط ازقة الكوفة لغرض اعتقاله، فيما نقلت المرأة المصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وفي محافظة ديالى، أفاد مصدر إن "حريقا اندلع في بساتين منطقة ذيابة بناحية ابي صيدا شمال شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى دون معرفة الأسباب".

وأضاف أن "قنبلة يدوية مرمية في الادغال انفجرت مسببة الحريق، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بالتدخل واخماد الحريق".

وأوضح أن "الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية وفقا للمعلومات الأولية، والاضرار مادية فقط".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، إن "مجهولاً قام بسرقة هاتف طفل صغير، ثم اعتدى عليه بضربة بسكين على رأسه قبل أن يلوذ بالفرار".

وأكد أن "الطفل نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادثة وبدأت حملة بحثٍ عن الجاني".