3 فتيات ضحايا استدراج وابتزاز في كركوك وواسط

شفق نيوز- كركوك/ واسط

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الاثنين، القبض على عصابة استدرجت فتاتين قاصرتين في محافظة كركوك، وكذلك متهم بابتزاز فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة واسط.

وذكرت قيادة شرطة محافظة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم القبض على عصابة أقدمت على استدراج فتاتين قاصرتين بعد نصب كمين محكم لهم في سيطرة العلوة وسرقة مبلغ مالي من والدهن قدره 12 مليون دينار".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 443 و430 وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وفي واسط، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم القبض على متهم بالابتزاز، جاء ذلك بعد أن استنجدت فتاة بدوريات النجدة، مدعية تعرضها لابتزاز وتهديد من قبل شاب بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه "تم إحالة المتهم إلى المركز المختص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".