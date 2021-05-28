3 أحداث ترعب النجف وهجوم مسلح على ضابط بذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتسجيل 3 أحداث أمنية في النجف خلال 15 ساعة الماضية، فيما شهدت محافظة ذي قار هجوما مسلحا استهدف منزل ضابط في الأمن الوطني.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "هجوماً مسلحاً نفذه مجهولون في ناحية الحيدرية شمالي النجف، على أحد المنازل أدى لمقتل امرأة برصاصة في منطقة الصدر، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتابع المصدر، أن "حي السلام وسط المحافظة شهد محاولة انتحار فاشلة لامرأة أشعلت النار بنفسها بعدما سكبت مادة النفط عليها، حيث تم أطفاء النيران من قبل الزوج"، لافتا إلى أن "الزوجين تم نقلهما للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وفي قضاء الكوفة، أقدم مجهولون على "استهدف منزل ناشط برمانة يدوية في منطقة الجماعة قرب الأقسام الداخلية لكلية الطب"، بحسب المصدر.

إلى ذلك، أبلغ مصدر آخر وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين نفذوا هجوماً مسلحاً على منزل ضابط كبير في الأمن الوطني، بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وأوضح المصدر، أن "الهجوم تسبب بإضرار مادية في واجهة المنزل"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.