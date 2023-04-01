3 جرحى وإحراق عجلة "باهظة الثمن" لمسؤول عراقي جنوبي البلاد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة خلال الساعات الماضية بينها إحراق عجلة رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة جرحى سقطوا في شجارين مسلحين بالآلات الحادة والطلق الناري في مدينة الناصرية وضواحيها بعضهم بحالة خطرة، حيث نقلوا للمشفى لتلقي العلاج".

واضاف المصدر، ان "مجهولين اقدموا على احراق عجلة نوع (كاديلاك اسكاليد) حكومية عائدة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية في البلاد عبد الرزاق الزهيري، حيث كانت العجلة مركونة قرب منزله وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن" قيمة العجلة تتجاوز الـ300 مليون دينار عراقي ".