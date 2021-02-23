سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

28 أمر اعتقال لضباط عراقيين تغاضوا عن دوام منتسبين مقابل أموال

Category: أمـن

Date: 2021-02-23T07:31:24+0000
28 أمر اعتقال لضباط عراقيين تغاضوا عن دوام منتسبين مقابل أموال

شفق نيوز/ أفضت التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة بقضيَّة إقدام عددٍ من الضباط على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من منتسبين؛ مقابل تغاضيهم عن حضورهم الدوام بصورةٍ منتظمةٍ، إلى إصدار القضاء أوامر قبضٍ بحق عددٍ من الضباط.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار القضاء ٢٨ أمر قبضٍ بحق ضباط يتولون مهمة إِمْرَة تشكيلاتٍ بإحدى ألوية المغاوير العاملة في محافظة ميسان، موضحةً أن تلك الأوامر جاءت على خلفيَّة شبهة إقدامهم على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من منتسبين في اللواء؛ مقابل التغاضي عن دوام هؤلاء المنتسبين بصورةٍ منتظمةٍ.

وتابعت الدائرة أن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان استكمل التحقيقات في تلك القضيَّة، بعد جمع الأدلة المتوفرة وتدقيقها وإفراد أوراق مستقلةٍ لكل مخالفةٍ، وعرضها على المحكمة المختصة التي قرَّرت إصدار تلك الاوامر بحق المتهمين في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وتنص المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي على "كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين".

related

حبس لمسؤول عراقي تسبب بأضرار بــ40 مليون دولار خلال "خطأ جسيم"

Date: 2021-01-25 07:50:08
حبس لمسؤول عراقي تسبب بأضرار بــ40 مليون دولار خلال "خطأ جسيم"

الحكم بالسجن على مسؤول عراقي وموظفين لإهدار 17 مليون دولار

Date: 2020-02-12 09:19:27
الحكم بالسجن على مسؤول عراقي وموظفين لإهدار 17 مليون دولار

النزاهة توقف 10 موظفين بتهمة التلاعب بعقارات الدولة في الموصل

Date: 2020-11-25 11:10:58
النزاهة توقف 10 موظفين بتهمة التلاعب بعقارات الدولة في الموصل

النزاهة: الحكم بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ نائب حالي بتهمة الرشوة

Date: 2019-12-17 11:58:54
النزاهة: الحكم بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ نائب حالي بتهمة الرشوة

ضبط مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة الابتزاز والرشوة

Date: 2021-01-26 08:48:24
ضبط مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة الابتزاز والرشوة

ضبط مسؤولين عراقيين لإضرارهما بالمال العام

Date: 2019-12-19 08:23:24
ضبط مسؤولين عراقيين لإضرارهما بالمال العام

الكاظمي يصدر قراراً بشأن إجازات سفر الضباط

Date: 2020-10-29 11:51:00
الكاظمي يصدر قراراً بشأن إجازات سفر الضباط

النزاهة تعلن استقداماً ومنع سفر لمحافظ كركوك وأوامر قبض لــ 23 موظفاً

Date: 2020-09-15 05:09:07
النزاهة تعلن استقداماً ومنع سفر لمحافظ كركوك وأوامر قبض لــ 23 موظفاً