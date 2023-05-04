25 رصاصة تستهدف شيخ عشائر الحياتية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن الشيخ محمد الحياتي شيخ عام عشائر الحياتية ومدير مكتب عشائر الفاو المستقل، يوم الخميس، عن نجاته من محاولة اغتيال عبر هجوم مسلح استهدفه في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال الحياتي، لوكالة شفق نيوز، إن شخصين يستقلان دراجة نارية هاجموا، في ساعة متقدمة من الليل، منزلي وأمطروه بـ25 رصاصة نارية بواسطة سلاح كلاشنكوف.

وأوضح الحياتي، إنه لم يتلق أي تهديد عشائري سابق، ولا علاقة له بالجهات السياسية في المحافظة، مبينا أن تجمع عشائر الفاو يضم العشرات من الشيوخ في المنطقة.

وبين الحياتي: قدمنا شكوى جزائية أمام مركز الشرطة المختص بمنطقة الحادث، ونحن بانتظار اجراءات الكشف عن الجناة.