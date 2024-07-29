"24 بطاقة ناخب بحوزة أحدهم".. السلطات الأمنية تعتقل 29 متهماً في بغداد

شفق نيوز/ ألقت السلطات الامنية في بغداد، يوم الإثنين، القبض على 29 شخصاً بتهم مختلفة، وضبطت 24 بطاقة ناخب بحوزة أحدهم.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها المشتركة، تمكنت خلال 24 ساعة الماضية، من إلقاء القبض على 24 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة"، موضحة أن من بين المعتقلين "متهمين اثنين بسرقة فتحات الصرف الصحي (منهولات) وثالث ضبط بحوزته 24 بطاقة ناخب، وآخرين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

وأشارت الى "ضبط 8 مسدسات وبندقية واحدة وطائرة درون واحدة وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".

كما لفتت القيادة الى القبض على مطلوبين اثنين في قضاء الطارمية شمال العاصمة، حيث عُثر بحوزتهما على أسلحة واعتدة ومواد أخرى.

واكدت ان العملية تأتي ضمن خطط أمنية واستباقية، بتنسيق من فرقة المشاة السادسة ومفارز فوج طوارئ بغداد الكرخ السادس وجهاز الأمن الوطني، وتم تسليم المتهمين والمواد إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية.

إلى ذلك، ألقت مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الخامس القبض على ثلاثة أشخاص بعد طعنهم أحد المواطنين بسلاح جارح، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن ذلك جاء إثر مشاجرة في منطقة الصدرية، وتم القبض عليهم بعد مطاردتهم، وقد تم تسليمهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.وفي العاصمة أيضا، وقع انفجار لعبوة محلية الصنع داخل أحد أفرع منطقة أبو دشير في الدورة، دون تسجيل إصابات.

وبحسب المصدر الأمني، فإن قوات أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقًا في الواقعة.