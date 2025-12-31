2025 يطوي صفحته بفاجعة لعائلة في بغداد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2025)، بمصرع شاب وإصابة والده إثر انفجار أسطوانة غاز الأوكسجين "شديد الخطورة" كانت تُستخدم لنفخ وبيع البالونات في منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الأسطوانة كانت مخصصة لنفخ البالونات الخاصة باحتفالات العام الجديد، وكان الأب وابنه يستخدمان الغاز ضمن عملهما"، مبيناً أن "الانفجار أدى إلى وفاة الابن في الحال، فيما أُصيب الأب بجروح".

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية إيضاحاً بشأن الحادث، قالت فيه إن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية شرعت بالإجراءات اللازمة في حادث وفاة مواطن يعمل ببيع البالونات نتيجة انفجار أسطوانة أوكسجين كان يستخدمها في عمله في منطقة الكمالية شرقي بغداد".

وبحسب المعلومات الأولية، أكدت الوزارة أن "الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أخرى"، مشيرة إلى أنه "تم توجيه فرقة من مركز الدفاع المدني ضمن قاطع المسؤولية لمتابعة إجراءات السلامة".