2021 .. إحصائية لهجمات داعش في العراق وقصف حدود الإقليم وما خلفته من ضحايا

شفق نيوز/ أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري يوم الثلاثاء أن تنظيم داعش شن 257 هجوما "إرهابيا" في العام 2021 بالعراق مما اسفر عن سقوط المئات من الضحايا والجرحى.

وتحدث زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل عن الهجمات التي شنها التنظيم المتشدد في العراق خلال العام 2021، وقال: وقع 257 هجوماً أرهابياً خلال العام الماضي بما في ذلك الكمائن، والهجمات المباشرة، والانتحارية، ونصب نقاط التفتيش الوهمية، وعمليات الاختطاف، والقصف الصاروخي، مردفا بالقول إن هذا الهجمات خلفت 387 ضحية، و518 جريحا مع اختطاف 37 شخصاً.

وحول قصف المناطق الحدودية في الإقليم قال المسؤول الحكومي، "شُن في العام الماضي 626 قصفا في تلك المناطق من بينهم 216 هجوما جويا، و403 هجمات مدفعية، و8 عمليات برية".

وطالب زيباري حزب العمال الكوردستاني، والمسلحين الآخرين إلى عدم استخدام أراضي إقليم كوردستان في مهاجمة الدول المجاورة، داعيا تلك الدول إلى الأخذ بنظر الإعتبار تواجد المدنيين الذين يسكنون في المناطق الحدودية والتي تتعرض ممتلكاتهم، واوضاعهم للخطر جراء ذلك القصف.