19 قرية مدمرة وخالية من السكان في ناحية ساخنة بديالى

شفق نيوز/اكدت ناحية السعدية شمال شرقي ديالى، الجمعة، وجود قرى تابعة لها خالية من السكان ولم تشهد عودة نازحين بسبب تدميرها بالكامل جراء الارهاب واعمال العنف خلال السنوات الماضية.

وقال مدير الناحية احمد الزركوشي لوكالة شفق نيوز،ان 19 قرية بين ناحية السعدية ومنطقة "امام ويس" التابعة لقضاء خانقين مدمرة وخالية من السكان وغير مهيئة لعودة سكانها.

ودعا الزركوشي المحافظة والحكومة والجهات المعنية والمنظمات الدولية الى اطلاق خطط اعمار وتأهيل خدمية شاملة في القرى المدمرة لاعادة سكانها وانهاء معاناة وأزمات النزوح منذ سنوات طويلة

وسيطر تنظيم داعش على ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة في حزيران عام 2014فيما استعادت قوات الأمن السيطرة على الناحية في شهر تشرين الثاني من العام ذاته.

ونزحت الاف الاسر من مناطق العظيم السعدية جلولاء وشمال المقدادية وشرق المنصورية عام 2014 ابان اجتياح داعش لتلك المناطق ومعارك التحرير التي شهدتها تلك المناطق.