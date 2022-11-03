183 معتقلا وموقوفا في ذي قار خلال 5 ساعات

شفق نيوز/ أفصح مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، عن نتائج الممارسة الامنية التي انطلقت في الساعة الخامسة من مساء اليوم بناءً على توجيهات وزير الداخلية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عدد المعتقلين في عموم مناطق الاقضية والنواحي بالمحافظة بلغ 183 متهما ومخالفاً تم توقيفه خلال 5 ساعات فقط من انطلاق الممارسة الامنية"، لافتا إلى ان "بين المعتقلين مطلوبون بقضايا إرهابية".

وبين المصدر، ان "العملية الامنية اسفرت ايضا عن احتجاز العشرات من الدراجات النارية والعجلات المخالفة للقانون".

وتابع المصدر، ان"الممارسة الامنية تنتهي عند منتصف الليل".

ووجه وزير الداخلية بوقت سابق من اليوم الأجهزة الامنية المختصة في المحافظات بتطبيق ممارسة امنية في كافة المحافظات والعاصمة بغداد تمتد من الساعة الخامسة مساءً وحتى الثانية عشر ليلاً.