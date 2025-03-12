+18.. شفق نيوز تنشر فيديو للحظة مقتل الصحفي ليث محمد رضا

شفق نيوز/ شهدت منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت، مقتل الصحفي العراقي المعروف ليث محمد رضا، من قبل شخص يعتقد أنه عنصر بحماية أحد المسؤولين، فيما أفاد مصدر بأن القاتل محاصر غربي بغداد الآن من قبل قوة أمنية.

وورد لوكالة شفق نيوز، الفيديو الكامل للحظة مقتل رضا، حيث يبين انه دخل بشجار مع صاحب سيارة نوع مرسيدس "جي كلاس"، ما دفع الأخير إلى سحب سلاحه من السيارة وإطلاق النار باتجاه رضا ليرديه قتيلا.

وبحسب تسجيل صوتي، ورد للوكالة من شاهدة عيان، فإن صاحب السيارة مر مسرعا في الزقاق، ورضا استوقفه وقال له أن لا يسير بهذه السرعة نظرا لوجود أطفال، ما دفع الأخير إلى التهديد والتجاوز مباشرة ونشب الخلاف بين الطرفين.

وعلى إثر الحادث، أصدرت قيادة شرطة بغداد، بيانا أكدت فيه أن رضا، قتل بعملية جنائية وليس بعملية واغتيال، واكدت أنه "شجار مع أحد جيرانه"، وقد صدر بيانها بعد الحادثة بدقائق.

وقد أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، قبل قليل، أن "قوة أمنية تحاصر القاتل في منطقة أبي غريب، غربي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القاتل برفقته شخص مصاب، وهو أحد أطراف المشاجرة وكان شريكا معه".