18 راداراً عسكرياً فرنسياً للعراق

شفق نيوز/ ذكر موقع "ديفينس إنداستري ديلي" الأمريكي المتخصص بالأخبار العسكرية أن شركة "تاليس" الفرنسية متعددة الجنسيات، ستزود العراق بأربعة رادارات للدفاع الجوي.

وأوضح الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "تاليس غروب" تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الالكترونية واجهزة المعدات لقطاعات الطيران والدفاع والنقل والأمن، ستقوم بتزويد العراق بالرادارات الاربعة وهي من طراز "جي ام 403"- Ground Master، وذلك بموجب عقد يتضمن أيضا تزويد العراقيين بمركز للقيادة والعمليات.

واشار التقرير الى ان حجر الاساس لمركز العمليات تم وضعه.

وتابعت أن المرحلة الثانية من التعاون بين العراق والشركة الفرنسية، قد تشمل عقدا لتزويد العراق ب14 راداراً إضافياً من طراز "جي ام 200".

وفي سياق آخر، ذكر التقرير أن شركة "سالي بورت جلوبال" الأمريكية للخدمات الصناعية وخدمات النقل، فازت بعقد "غير محدد" لدعم عمليات أساسية وخدمات امنية من اجل دعم برنامج ال "اف-16" العراقي.

واشار التقرير الى ان عمليات الشركة الأمريكية ستجري في قاعدة "العميد الشهيد علي فليح الجوية" (قاعدة بلد).

ووفق التقديرات، فإن أعمال الشركة ستكتمل بحلول 30 كانون الثاني/يناير من العام 2023. ولفت الى ان هذا العقد جزء من اتفاق استحواذ وحيد يتضمن مبيعات عسكرية الى العراق.