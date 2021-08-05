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15 فرقة إطفاء لاحتواء حريق في بناية متعددة الطوابق وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-05T15:19:26+0000
15 فرقة إطفاء لاحتواء حريق في بناية متعددة الطوابق وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في بغداد، يوم الخميس، باندلاع حريق كبير في بناية متعددة الطوابق وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان البناية التي اندلع فيها الحريق تقع في منطقة شارع فلسطين بالقرب من النادي التركماني، مبينا أن 15 فرقة إطفاء تشارك في السيطرة على النيران.

واشار الى ان فرق الاطفاء تعمل حاليا على ابعاد الخطر عن الدور السكنية المجاورة للبناية.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن "شخصا لقي مصرعه جراء حريق نشب في كرفان بجزيرة الأعراس السياحية في منطقة الكرادة وسط بغداد".

كما أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم، انقاذ شخصين واخماد حريق اندلع داخل هيئة السياحة "الموصدة ابوابها" وسط العاصمة بغداد.

وكذلك أعلنت المديرية قبل ذلك عن اخماد حريق اندلع "فجراً" داخل الشركة العامة للزيوت جنوب شرقي العاصمة بغداد.

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