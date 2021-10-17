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15 جريحا ومعتقلا في ليلة عصيبة على مطاعم ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-10-17T21:05:10+0000
15 جريحا ومعتقلا في ليلة عصيبة على مطاعم ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، بوقوع حادثين منفصلين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وجنوبها بين أصحاب مطاعم وآخرين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث الأول وقع قرب المستشفى التركي وسط مدينة الناصرية بين صاحب مطعم واحد زبائنه بسبب خلاف على فاتورة الطعام المقدم للزبون، انتهى باستخدام الرصاص الحي وإصابة صاحب المطعم بجروح خطرة نقل على إثرها للمشفى التركي لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن حادثا آخر مشابها للأول وقع بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بين صاحب مطعم وشخص اخر بسبب خلافات سابقة بين الطرفين انتهت باستخدام الأسلحة البيضاء وسقوط الطرفين جرحى.

وتابع المصدر، ان الجريحين نقلا لمشفى سوق الشيوخ لغرض تلقي العلاج، الا ان المقربين منهما تشاجرا لاحقا داخل المشفى أيضا مما أدى بالشرطة لفض الشجار واعتقال 12 منهم رهن التحقيق

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