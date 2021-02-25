14 مصاباً في أعمال عنف جديدة باحتجاجات الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، يوم الخميس، بإصابة 14 شخصاً في أعمال عنف جديدة رافقت الاحتجاجات المطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق يوز، إن "حصيلة الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية بلغت 14 حالة مسجلة رسميا لدى الجهات الطبية في مستشفى محمد الموسوي".

وبين المصدر، أن "عدد المصابين توزع بين 7 متظاهرين، و7 أفراد أمن"، موضحا أن الإصابات كانت عبارة عن كدمات دون تسجيل إصابات بإطلاقات نارية.

وهذا رابع يوم على التوالي، تشهد فيه الناصرية احتجاجات عنيفة وصدامات بين المتظاهرين وأفراد الأمن. وسقط ثلاثة ضحايا من المتظاهرين في الأيام الثلاثة السابقة إلى جانب عشرات الإصابات بين المتظاهرين وقوات الأمن.