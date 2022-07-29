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12 حالة غرق خلال أسبوعين.. أهالي زمار ينتشلون جثة طفل غرب الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-07-29T17:58:38+0000
12 حالة غرق خلال أسبوعين.. أهالي زمار ينتشلون جثة طفل غرب الموصل

شفق نيوز /أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً غرق اثناء سباحته في بحيرة بناحية زمار، غربي الموصل، مبينا انها الحادثة الـ12 خلال أسبوعين التي تسجلها المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الأهالي وقوات الأمن انتشلوا، اليوم، جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً غرق أثناء سباحته في مياه بحيرة بناحية زمار، غربي الموصل، مركز محافظة نينوى"، مبيناً أن "سكان الناحية أطلقوا دعوات إلى الجهات المعنية بمنع اطفال الناحية من الذهاب الى البحيرة لمنع تكرار حالات الغرق".

وأضاف المصدر أن "الجثة تحمل الرقم 12 من الجثث التي انتشلت خلال فترة أسبوعين فقط خلال السباحة في نهر دجلة و البحيرات المنتشرة في المحافظة".

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