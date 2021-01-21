116 ضحية وجريحاً في حصيلة جديدة لتفجير بغداد المزدوج

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين، الخميس، عند 116 ضحية وجريحا.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، "الحصيلة ارتفعت بسقوط 28 ضحية، وإصابة 88 آخر.

ووقع الانفجاران، عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط سوق للملابس "الباله" في ساحة الطيران، أعقبه تفجير مماثل بالقرب من سينما غرناطة في الباب الشرقي.

من جانبه قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، "اعتداء مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما ادى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين"