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حصيلة أولية.. وفاة و11 حالة اختناق في حريق "بن الخطيب" (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2021-04-24T19:40:04+0000
حصيلة أولية.. وفاة و11 حالة اختناق في حريق "بن الخطيب" (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتسجيل وفاة و11 حالة اختناق في حصيلة أولية للحريق المندلع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مريضا توفي وأصيب 11 آخرون بحالات اختناق بعضها خطرة كحصيلة أولية للحريق في المستشفى الواقع بمنطقة جسر ديالى.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، وتجري الان عمليات إحصاء الضحايا والمصابين، مبينا أن الحريق نجم عن انفجار قناني الاوكسجين.

وكانت فرق الدفاع المدني قد طلبت دعم عمليات بغداد للسيطرة على الحريق.

وأوضح المصدر، أن "المدنيين يعرقلون عمل الدفاع المدني وهناك صعوبة في عمليات اخلاء المرضى"، مضيفا أن "الدفاع المدني طلب الاسناد من عمليات بغداد لتوفير قوة امنية".

وتوجهت اكثر من 10 فرق اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني لإخماد الحريق واخلاء المرضى الراقدين.

ورصدت مقاطع مصورة فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق بينما كان الدخان يتدفق من شبابيك المستشفى، وسط حالة من الذعر والهلع سادت بين المرضى وذويهم.

ومستشفى ابن الخطيب خاص باستقبال مرضى فيروس كورونا. 

وأفادت أنباء بانفجار قناني الأوكسجين على المرضى ما تسبب بسقوط ضحايا وجرحى.

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