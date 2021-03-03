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10 ضربات جوية وعملية تمشيط واسعة بين صلاح الدين وكركوك

Category: أمـن

Date: 2021-03-03T08:11:03+0000
10 ضربات جوية وعملية تمشيط واسعة بين صلاح الدين وكركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، بشن ضربات جوية وعملية تمشيط واسعة النطاق بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، طائرات F_16 العراقية شنت، صباح اليوم، سلسلة ضربات جوية، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك".

وأضافت أن الطائرات العراقية "وجهت ١٠ ضربات، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير مجموعة من الأوكار".

وفي بيان منفصل، قالت الخلية، إن "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات من الجيش العراقي المتمثلة بقيادة عمليات صلاح الدين، وقوات الشرطة الاتحادية، والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، والحشد الشعبي، ولوائين من القوات الخاصة، وقوة من فرقة الرد السريع، وقوة أخرى من الفرقة المدرعة التاسعة، والجهد الهندسي، بعد سلسلة الضربات التي وجهتها طائرات F_16 العراقية ، صباح اليوم ، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك، بعملية واسعة ومن عدة محاور لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي في هذه المناطق".

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