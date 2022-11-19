سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

10 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي بتفجير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-11-19T12:53:20+0000
10 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي بتفجير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بأن تفجيراً بعبوة ناسفة استهدف قوة من الحشد الشعبي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات متباينة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "آمر فوج مالك الاشتر في لواء علي الاكبر بالحشد الشعبي سقطا ضحية فيما اصيب ثمانية آخرون بعضهم حالتهم حرجة، بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية الأمنية في منطقة (عمر مندان) الواقعة بين ناحية قره تبه وناحية العظبم شمال شرقي ديالى".

واضاف أن "طبابة الحشد نقلت الضحايا والمصابين إلى المستشفى فيما أكدت استمرار العملية الأمنية"، مشيرا إلى أن "لواء علي الأكبر قدم من الفرات الاوسط للمشاركة في العملية".

واعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية من خمسة محاور في خوض حمرين.

وبينت  ان المحور الأول للعملية هو محور صنديج الذي يقوده اللواء الرابع بالحشد الشعبي وقوة من مديرية أمن الحشد الشعبي، والمحور الثاني هو محور طريق النياسم الذي يقوده اللواء 11 لواء علي الأكبر قيادة الفرات الاوسط الحشد الشعبي، والمحور الثالث مرصد نارين والذي يقوده اللواء الثالث والعشرون، والمحور الرابع عمر مندان والذي يقوده اللواء الرابع والعشرون، والمحور الخامس ام الحوالي الذي يقوده اللواء 62 مع الاحتفاظ بفوج القوات الخاصة للقيادة كاحتياط.

related

الحشد يعلن إحباط "مجزرة بشرية" في سوق بديالى

Date: 2021-06-29 18:26:11
الحشد يعلن إحباط "مجزرة بشرية" في سوق بديالى

تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

Date: 2020-09-18 10:30:39
تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

في محافظتين.. الإطاحة بـ"داعشي" وقتل آخر بعمليتين منفصلتين

Date: 2022-05-03 20:48:07
في محافظتين.. الإطاحة بـ"داعشي" وقتل آخر بعمليتين منفصلتين

في عملية هي الأوسع في 2022.. اقتحام بؤر ساخنة في عبّارة ديالى

Date: 2022-03-07 08:05:13
في عملية هي الأوسع في 2022.. اقتحام بؤر ساخنة في عبّارة ديالى

الحشد يحبط هجوما "إرهابياً" في ديالى

Date: 2021-12-11 20:37:45
الحشد يحبط هجوما "إرهابياً" في ديالى

كمين لداعش يوقع ضحايا من الحشد الشعبي في ديالى

Date: 2021-02-02 11:09:25
كمين لداعش يوقع ضحايا من الحشد الشعبي في ديالى

ضبط براميل متفجرة وصواريخ لداعش في ديالى

Date: 2020-07-30 17:47:33
ضبط براميل متفجرة وصواريخ لداعش في ديالى

عملية مشتركة بين بغداد وديالى ومقتل وإصابة 3 مدنيين بانفجار شمالي العاصمة

Date: 2022-07-02 12:23:39
عملية مشتركة بين بغداد وديالى ومقتل وإصابة 3 مدنيين بانفجار شمالي العاصمة