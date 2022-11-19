10 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي بتفجير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بأن تفجيراً بعبوة ناسفة استهدف قوة من الحشد الشعبي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات متباينة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "آمر فوج مالك الاشتر في لواء علي الاكبر بالحشد الشعبي سقطا ضحية فيما اصيب ثمانية آخرون بعضهم حالتهم حرجة، بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية الأمنية في منطقة (عمر مندان) الواقعة بين ناحية قره تبه وناحية العظبم شمال شرقي ديالى".

واضاف أن "طبابة الحشد نقلت الضحايا والمصابين إلى المستشفى فيما أكدت استمرار العملية الأمنية"، مشيرا إلى أن "لواء علي الأكبر قدم من الفرات الاوسط للمشاركة في العملية".

واعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية من خمسة محاور في خوض حمرين.

وبينت ان المحور الأول للعملية هو محور صنديج الذي يقوده اللواء الرابع بالحشد الشعبي وقوة من مديرية أمن الحشد الشعبي، والمحور الثاني هو محور طريق النياسم الذي يقوده اللواء 11 لواء علي الأكبر قيادة الفرات الاوسط الحشد الشعبي، والمحور الثالث مرصد نارين والذي يقوده اللواء الثالث والعشرون، والمحور الرابع عمر مندان والذي يقوده اللواء الرابع والعشرون، والمحور الخامس ام الحوالي الذي يقوده اللواء 62 مع الاحتفاظ بفوج القوات الخاصة للقيادة كاحتياط.