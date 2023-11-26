10 إصابات بنزاع عشائري طاحن في النجف ورصاص مجهول ينهي حياة شخصين بذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، مساء الأحد، بإصابة 10 أشخاص، نتيجة نزاع عشائري طاحن وسط النجف، امتد لاحقاً لإحدى المستشفيات الحكومية، فيما قتل شخصان بحادثين منفصلين جنوبي محافظة ذي قار.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً طاحناً اندلع في ناحية العباسية بمحافظة النجف، بين عشيرتين، واستخدمت فيه أسلحة مختلفة من الطرفين".

وأوضح المصدر، أن "النزاع انتقل بين الطرفين إلى داخل طوارئ مستشفى السجاد بمحافظة النجف"، لافتاً إلى أن "النزاع خلّف أكثر من 10 جرحى بين الطرفين".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن تدخلت بين الطرفين، وفضت النزاع بالقوة، فيما فرقت جرحى الطرفين من خلال نقلهما إلى مستشفيين حكوميين مختلفين وسط إجراءات أمنية مشددة".

وفي ذي قار، أخبر مصدر آخر، الوكالة، أن "شخصا يبلغ من العمر 17 عاماً قتل أثناء حضوره حفل زفاف بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية، حيث أصيب برصاصة لم يستطع معها الحاضرون من الإسراع بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولفت المصدر، إلى أن "شخصا آخر في الأربعينات من عمره قتل بهجوم مسلح بناحية الفضلية جنوبي الناصرية ايضاً، حيث تلقى وابلاً من الرصاص في جسده من مسلحين مجهولين أمام منزله"، مبينا أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن دوافع الهجوم ثأر عشائري سابق".