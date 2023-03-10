بأمر السوداني..قوات بغداد تدخل ديالى لفرض الأمن

شفق نيوز / أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بإرسال قوات خاصة من بغداد، إلى محافظة ديالى، لفرض الأمن.

وأفادت مصادر أمنية في ديالى، لوكالة شفق نيوز، بأن "قوات خاصة من بغداد دخلت محافظة ديالى لفرض الأمن والقانون واعتقال المطلوبين بتهم مختلفة".

وذكرت أن "القوات الخاصة انتشرت في بعقوبة وبدأت تنفيذ مذكرات القبض بحق المطلوبين مع تكثيف عمليات التدقيق والتفتيش في مناطق المدينة".

ولفتت المصادر، إلى أن "القوات الخاصة ستنفذ مهاما امنية في وحدات إدارية أخرى بحسب الخطط التي أقرت خلال زيارة السوداني في وقت سابق لمحافظة ديالى".

وكان السوداني، قد زار محافظة ديالى الأربعاء الماضي، وأمهل قادة الأمن أسبوعين لاستعادة الأمن والاستقرار لديالى، فيما أشار إلى عدم وجود خطوط حمراء في عملية إنقاذ القانون.

وشهدت ديالى خلال الاشهر الأخيرة هجمات في مناطق عدة، وخلفت ضحايا ومصابين إلى جانب حوادث أخرى أبرزها اغتيال طبيب مشهور.