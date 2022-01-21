يونامي: هجوم ديالى يؤكد بأن داعش لا يزال يشكل تهديداً

شفق نيوز/ عدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الجمعة، هجوم داعش على قوات الجيش العراقي في ديالى بأنه يؤكد أن داعش لا تزال تشكل تهديدا.

وذكرت البعثة، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهجوم الإرهابي في ديالى، الذي أودى بحياة جنود عراقيين وجرح آخرين، هو تذكير مؤلم بأن (داعش) لا يزال يشكل تهديدا".

وأضاف البيان: "من المؤكد أن اليقظة والوحدة ستهزم هذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار".

وشن تنظيم داعش فجر اليوم الجمعة، هجوما استهدف مقر السرية الأولى- الفوج الأول من الفرقة الأولى للجيش العراقي في اطراف قرية أم الكرامي غربي ناحية العظيم 60 كم شمال شرق بعقوبة ما أدى إلى سقوط 11 ضحية من الجيش بينهم ضابط الى جانب تدمير الكاميرا الحرارية والاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية من قبل التنظيم.

وتعد المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين والشاغرة امنيا اخطر واصعب بؤر الإرهاب الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "امارة الشر" التي لازالت ولاّدة للتنظيمات الإرهابية ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.