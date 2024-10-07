يوم أمني في بغداد.. القبض على العشرات ما بين أجنبي مخالف ومتسول ومخمور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قواطع نجدة بغداد، تمكنت اليوم من 92 شخصا بين أجنبي مخالف، ومتسول، ومخمور، في قواطع عملياتها بعموم العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجمل حصيلة قواطع نجدة بغداد الرصافة لهذا اليوم، أسفرت عن إلقاء القبض على عرب واجانب مخالفين لشروط الاقامة 4 مخالفين، وإلقاء القبض على متسولين ضمن التقاطعات 21 متسولاً، وكذلك ⁠إلقاء القبض على 67 مخموراً في الأماكن العامة".

ولفت إلى أن "العمليات أسفرت أيضاً عن ⁠ضبط 38 دراجة نارية مخالفة، وضبط 179 عجلة مخالفة"، مبينا أنه "تم تسليم الجميع إلى مراكز الشرطة او قواطع المرور وحسب الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم".