يوم عاصف على كبار تجار المخدرات في النجف وحزب سياسي يضغط لتحريرهم

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في النجف، يوم الاحد، بان قوة امنية داهمت وكرا في احدى مناطق المحافظة، واعتقلت الذراع الأيمن لأكبر تاجر مخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة مشتركة من الأمن الوطني والاجهزة الساندة داهمت وكرا لتجار المخدرات في منطقة مفرق غماس بمحافظة النجف وتمكنت من اعتقال تاجر خطير يعتبر الذراع الايمن لاكبر تاجر مخدرات في المحافظة".

وبين ان "ضغوطاً سياسية يقودها حزب متنفذ في المحافظة، تمارس لاطلاق سراح المتهم المعتقل".

وفي وقت سابق اليوم، ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تمكنت من القبض على تاجر مخدرات في ناحية الرضوية جنوبي مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "المتهم تم اعتقاله بعد مواجهة عنيفة مع القوات الامنية استخدمت فيها 11 قنبلة يدوية من طرف تاجر المخدرات".