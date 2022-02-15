ينقصها أهم عنصر.. طائرات تشيكية الصنع تعود للعمل في سلاح الجو العراقي

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "جاينس" المتخصصة بالشؤون العسكرية والامنية، يوم الثلاثاء، ان طائرات "آيرو إل-159 ألكا" التشيكية الصنع التابعة لسلاح الجو العراقي، عادت الى العمل مجددا والمشاركة في عمليات عسكرية.

واوضح تقرير للمجلة المتخصصة، ترجمته وكالة شفق نيوز، ان الكشف عن هذه الانباء حول الطائرة التشيكية المقاتلة المتعددة المهمات، جاء في تقرير صادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الامريكية.

وبرغم عودة هذه الطائرة الى النشاط العسكري، الا ان تقرير "جاينس" لفت الى انه ليس بإمكانها شن غارات جوية الا بقنابل غير موجهة.

واوضحت المجلة ان تقريرا فصليا صدر في الثامن من شباط/ فبراير الجاري حول عملية "العزم الصلب" في العراق وسوريا تحدث عن عودة طائرات "آيرو إل-159 ألكا"، وهو ما شكل حدثا ملحوظا لان هذا الطراز من الطائرات لم يكن منخرطا في العمليات منذ خمس سنوات.

وذكرت المجلة ان العراق تسلم 10 طائرات مقاتلة خفيفة مستعملة من طراز "إل-159 ايه" واثنين من طائرات التدريب ذات المقعدين "إل-159 بي" من جمهورية تشيكيا اعتبارا من العام 2015.

وبحسب تقرير المفتش في وزارة الدفاع الامريكية فانه يتضمن جدولا يضم 30 غارة جوية تم تنفيذها في الربع الأخير من العام 2021 يظهر أن طائرات "إل-159" قد استخدمت في ست منها، مقارنة بعشر غارات نفذتها مقاتلات عراقية متعددة المهام من طراز "اف -16" الامريكية.

ونقل التقرير عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوله، إن جميع ضربات الطائرات التشيكية الصنع استخدمت قنابل غير موجهة من طراز "ام كي-82" لأنه لم يتم تسليم اجهزة التوجيه بالليزر الى السرب.