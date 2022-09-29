يلقب بـ"الامبراطور".. تفاصيل جديدة عن تهريب معتقل "الكحلاء"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن حادث تهريب معتقل عبر مسلحين أثناء نقله إلى مركز أمني للتحقيق معه في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين يستقلون ثلاث عجلات، هاجموا القوات الأمنية التي تنقل المتهم ويدعى كاظم "حشيش"، والملقب بـ"الامبراطور"، أثناء نقله من قضاء الكحلاء الى شعبة اجرام البلدة لغرض التحقيق في مكان الحادثة المتهم بها.

وأضاف أن الهجوم المسلح أنتهى بتهريب المتهم وإصابة خمسة عناصر أمنية، أحدهم فارق الحياة.

ولفت إلى أن المعتقل الهارب متهم وفق المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات، والخاصة بالسرقات، وتعاقب بالسجن لسبع سنوات، أو بالحبس.

وقال إن القوات الأمنية تجري عملية بحث عن "الامبراطور"، وتم تطويق منزله ومنازل أقارب له في محاولة للوصول اليه.