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"يقوده البعث".. الحشد الشعبي يعلن احباط مخطط يستهدف زوار الاربعين في 4 محافظات

Category: أمـن

Date: 2022-09-08T06:09:01+0000
"يقوده البعث".. الحشد الشعبي يعلن احباط مخطط يستهدف زوار الاربعين في 4 محافظات

 شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الخميس، احباط مخطط يستهدف زوار الاربعينية في أربع محافظات عراقية "يقوده حزب البعث".

وقال الحشد في بيان نشر على موقع الرسمي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه في الساعة الواحدة من فجر اليوم الخميس ٨ أيلول ٢٠٢٢ ، وبإشراف رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي وبجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق أبطال الحشد الشعبي بنداء لبيك يا حسين لتنفيذ عملية استباقية واسعة بإسم ( الردع الثانية) تم من خلالها إحباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين يقوده حزب البعث المحظور في محافظات ( كربلاء المقدسة، بابل، المثنى، الديوانية)".

وأضاف البيان، أن أفراد الحشد تمكنوا "من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب في حزب البعث"، مؤكداً  "التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصوليا".

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