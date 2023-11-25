يقودها منتسب بالداخلية .. الإطاحة بعصابة سطو مسلح في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على أفراد عصابة يقودها منتسب في وزارة الداخلية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود صوت إطلاق نار ضمن منطقة العطيفية في بغداد، مضيفا أنه تم التوجه الى مكان الحادث، وتم غلق المنطقة من قبل مديرية افواج طوارئ الكرخ وتطويقها.

وأوضح أنه تم القاء القبض على عصابة متخصصة بالسطو المسلح والتسليب يرتدون (كمامات)، وعددهم ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن رئيس هذه العصابة يعمل مفوضاً منتسباً بالداخلية.

وتابع المصدر بالقول إنه تم اعتقالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.