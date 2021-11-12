يقودها شيخ بارز.. الإيقاع بعصابة تستدرج الشباب لـ"ممارسة الجنس" بالنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الجمعة، باعتقال أفراد عصابة كانت تستدرج الشباب عن طريق النساء بغية "ممارسة الجنس" لتقوم باحتجازهم وابتزاز ذويهم.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة تابعة لمكتب مكافحة الكرار في مدينة النجف، داهمت احد الأحياء في قضاء الكوفة وقامت بالقاء القبض عصابة مكونة من 5 أفراد بينهم اثنتين من النساء".

وأضاف، أن "العصابة تعمل على استدراج الشباب عن طريق النساء بحجة ممارسة الجنس معهم، ثم الإيقاع بهم بحجة الشرف واحتجاز الشباب، وممارسة عملية ابتزاز ذويهم".

وبين المصدر، ان " عملية المداهمة تمت بالتعاون مع عائلتين في محافظة بابل، حيث كانت العصابة تحتجز شابين لديها وهي بانتظار الفدية من ذويهم من أجل إطلاق سراحهم ".

وتابع المصدر، ان" العصابة يقودها شيخ بارز ينتمي لجهة مسلحة تابعة لكتلة سياسية"، مشيرا إلى أنه "تم نقلهم الى مركز احتجاز خاص لاكمال الإجراءات التحقيقية معهم ".