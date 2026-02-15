يقودها "بزونه" وأُمُّه .. تفكيك شبكة للمتاجرة بالمخدرات في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بتفكيك شبكة للمتاجرة بالمواد المخدرة في شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من اعتقال الملقب "بزونه" وامه وامرأة أخرى مع ثلاثة رجال بالجرم المشهود بعد أن ضبطت بحوزتهمكمية من المخدرات نوع (كريستال) ضمن منطقة "الكريعات" شمالي بغداد.

وأضاف أنه تم إيداع المتهمين بالتوقيف لاجراء التحقيقات اللازمة معهم، قبل إحالتهم الى السلطة القضائية.