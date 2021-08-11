"يقتل القتيل ويمشي في جنازته".. كشف هوية المتورطين بقتل الرياضية ميديا فيض الله

شفق نيوز / كشفت مديرية مكافحة إجرام كركوك، مساء الأربعاء، هوية المتورطين بقتل لاعبة القوى ميديا فيض الله.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق العمل في قسم مكافحة إجرام كركوك، توصل إلى أسماء جميع المتورطين في قضية قتل لاعبة القوى البدنية (ميديا فيض الله)".

وأضافت أن "بعد ذلك تم القبض على ثلاثة أشخاص أخرين واعترفوا بقيامهم بقتل المجني عليها بدوافع شخصية والغريب في الأمر أحد المشاركين في جريمة القتل حضر مراسم العزاء لإبعاد الشبهات عن نفسه وتم أجراء كشف الدلالة على محل الحادث وصدقت أقوال المتهمين أبتدائياً وقضائياً بالاعتراف عن كيفية اتفاقهم وتحركهم الى دار المجني عليها وتنفيذهم الجريمة لغاية انسحابهم من محل الحادث".

وأكدت المديرية، "إجراء التحقيق وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي وإحالة المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وكان مسلحون مجهولون هاجموا في 2021-07-28 عائلته الرباع الكوردي المعروف محمد شمس الدين في محافظة كركوك، وامطروهم بالرصاص، مما تسبب بمقتل زوجته بعد نقلها إلى المستشفى، وإصابة ابنته بجروح.