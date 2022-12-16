إيقاف 13 حالة إبتزاز وعنف وإعادة 8 فتيات هاربات إلى ذويهن بمحافظات عراقية

شفق نيوز/ افادت الشرطة المجتمعية، يوم الجمعة، بإيقاف 13 حالة ابتزاز ألكتروني وعنف أسري خلال الساعات الـ72 الماضية فيما أعادت ثماني فتيات هاربات إلى ذويهن في عدد من المحافظات العراقية بينها العاصمة بغداد.

وذكر بيان صادر عن الشرطة المجتمعية اليوم، مفارزها تمكنت، بعمليات نوعية متفرقة خلال الساعات الـ72 الماضية من إيقاف (5) حالات ابتزاز الكتروني، و (8) حالات عنف أسري، وإعادة (8) فتيات هاربات بفعل التعنيف أو الضغوط النفسية إلى ذويهن.

ووفقا للبيان فإن العمليات جاءات على خلفية ورود مناشدات من قبل الضحايا و أصدقاء الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497) تدعوها للتدخل وإيجاد الحلول لهن.

وأضاف البيان أن مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من معالجة جرائم الابتزاز التي كانت ضحاياها فتاتين من بغداد، وفتاة في كل من الانبار والنجف وكركوك، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، وتأمين حسابات الضحايا وحذف محتويات الابتزاز.

الى ذلك اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المعنفين بعد تقديمها الدعم النفسي والمعنوي للضحايا الـ(8) وقامت بإعادة الفتيات الى ذويهن، وحثهم على رعايتهن والاهتمام بهن، حيث ستقوم الشرطة المجتمعية بزيارات دورية الى محال سكن ضحايا التعنيف والهروب للوقوف على اوضاعهن وتقديم الدعم لهن.