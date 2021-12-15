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إيطاليا تحدد موعد ترؤسها بعثة "الناتو" في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-15T18:37:55+0000
إيطاليا تحدد موعد ترؤسها بعثة "الناتو" في العراق

شفق نيوز / حدد السفير الإيطالي في العراق، ماوريتسيو كريكانتي، شهر مايو/آيار من العام المقبل، موعداً لترؤس بلاده بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق.

جاذ ذلك، خلال تسلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أوراق اعتماد كريكانتي، سفير روما الجديد في بغداد، اليوم الأربعاء، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، بحث الجانبان، العلاقات بين العراق وإيطاليا، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح كلا الشعبين، كما ناقشا الاتفاق النووي بين إيران والأطراف الدولية في فيينا، وأشارا إلى أن حدوث أي تقدم في هذا الملف سيؤثر إيجابا على الوضع الإقليمي وعلى العراق أيضا.

وأكد حسين، وفقاً للبيان، دعمه لجهود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين بغداد وروما، وتطوير التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، فيما جدد السفير الإيطالي الجديد تأكيد دعم بلاده للعراق.

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