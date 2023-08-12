يستغلون حاجة العاطلين عن العمل.. الإطاحة بعصابة تهرّب الدولار خارج العراق

شفق نيوز/ كشفت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم السبت، عن الإطاحة بعصابة للجريمة المنظمة تستغل الشباب العاطلين عن العمل لتهريب الدولار للخارج تحت عنوان توفير وظائف.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المفارز المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بقيام مجموعة من أصحاب الشركات، باستدراج المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان عمل وظيفي ومن ثم توريطهم والمباشرة بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية إلى خارج العراق دون استحصال الموافقات الأصولية من البنك المركزي العراقي".

وبينت أنه "بعد استكمال جمع المعلومات والتحريات الاستخبارية اللازمة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد من إلقاء القبض على تسعة أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية من الدولار والدينار العراقي، ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بتحويل وتهريب العملة الصعبة دون موافقات البنك المركزي".

وأشارت إلى تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل، داعية المواطنين إلى التعاون معها من خلال تقديم المعلومات عن عصابات الجريمة المنظمة عبر الرقم الساخن 144.