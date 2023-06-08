"يستغلون المواطنين".. الامن العراقي يعتقل 60 متهماً بعمليات تحويل مالية غير أصولية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، اعتقال 60 متهماً بعمليات تحويل مالية غير أصولية، مشيراً إلى أنهم "يستغلون المواطنين".

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الجهاز في بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من القبض على 50 متهماً استغلوا مواطنين عدة وقاموا بعمليات تحويل غير أصولية بأسمائهم مقابل مبالغ رمزية.

وفي محافظتي واسط وذي قار، أوضح البيان، أن مفارز الجهاز ألقت القبض على 10 متهمين بتهريب العملة خارج البلاد وبحوزتهم وصولات تحويل بأسماء مختلفة، مشيرا الى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

وبين البيان، أن عمليات القبض هذه "تأتي ضمن جهود ونشاطات جهاز الأمن الوطني في الحد من عمليات التحويل المالي غير الأصولية وحالات التلاعب بالعملة التي يقوم بها مجموعة من المنسقين والسماسرة بالتعاون مع شركات صيرفة ومكاتب حوالات مالية".