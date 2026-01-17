يستدرج ضحاياه كـ"امرأة" ويبتزهم كـ"زوج".. الأمن العراقي يطيح بمبتز إلكتروني

شفق نيوز - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهم بجريمة الابتزاز الإلكتروني بالجرم المشهود، مع اعتقال 9 متهمين آخرين بالابتزاز وذلك منذ بداية العام الحالي.

وقال الجهاز في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن المتهم تم إلقاء القبض عليه في محافظة البصرة، أثناء تسلُّمه مبلغاً مالياً قدره أربعة آلاف دولار أمريكي من أحد ضحاياه.

وبيّنت التحقيقات، وفق البيان، أن المتهم كان ينتحل صفة امرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستدرج الضحايا للدخول في علاقات عاطفية وهمية، ثم يطلب منهم فتح كاميرا الاتصال المرئي لالتقاط صور لهم دون علمهم.

وأشار البيان إلى أن المتهم يعاود عقب ذلك، التواصل مع ضحاياه مدّعياً أنه زوج المرأة، ويقوم بتهديدهم بإجراءات قانونية وعشائرية، ما يدفعهم إلى دفع مبالغ مالية تفادياً للفضيحة.

وقد تمكّن المتهم من ابتزاز عدد من الضحايا بهذا الأسلوب قبل إلقاء القبض عليه، كما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى أن جهاز الأمن الوطني نفّذ حملة أمنية في البصرة وواسط وكركوك وبغداد، حيث تم إلقاء القبض على (9) متهمين مطلوبين بجرائم الابتزاز الإلكتروني منذ بدء العام الجديد، في إطار جهود الجهاز المتواصلة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية المواطنين.

وقد جرى إحالة المتهمين جميعهم إلى الجهات المختصة وفقاً للبيان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون.