"يستخدمون عجلة 18 راكب".. اعتقال 3 متهمين يقومون بـ"تسليب" المواطنين في ذي قار

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، اعتقال 3 متهمين يقومون بالاعتداء على المواطنين ويأخذون الأموال من سائقي العجلات "عنوة".

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بإشراف قائد شرطة ذي قار العميد مكي شناع الخيگاني ألقت شرطة ذي قار القبض على 3 متهمين لاعتدائهم على المواطنين وأخذ المال بالقوة".

وبينت القيادة ان "شرطة النجدة تلقت يوم أمس الجمعة بلاغاً من قبل المواطنين بوجود أشخاص يستقلون سيارة باص مارسيدس من المعروف محليا (18 راكب) يقومون بالاعتداء على المواطنين وأخذ المال بالقوة من سائقي السيارات".

وتابعت قيادة شرطة ذي قار في بيانها أنه "على الفور تم مطاردتهم وإلقاء القبض على أحدهم وضبط سيارتهم وأحالة المتهم إلى قسم بلدة الجزيرة حسب الاختصاص، ومن خلال التحقيق والتحريات وبموافقات قانونية تمكن قسم بلدة الجزيرة، صباح اليوم السبت، من إلقاء القبض على المتهمين الـ 2 الآخرين وجرى إحالتهم إلى التحقيق وقررت المحكمة توقيفهم استنادا إلى المادة 452 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا".