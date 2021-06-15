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يرجح أنه عمل تخريبي.. حريق يلتهم سوقا تجاريا في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-06-15T21:10:45+0000
يرجح أنه عمل تخريبي.. حريق يلتهم سوقا تجاريا في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الاربعاء، باحتراق مجمع تجاري في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان حريقا التهم مجمعا لتجارة المواد الغذائية في منطقة المفرق غربي بعقوبة وان فرق الاطفاء تواصل اخماد الحريق ومنع امتداده الى المجمعات والمناطق التجارية الاخرى.

واضاف المصدر؛ ان السلطات الامنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب الحادث الذي ترجح مصادر مطلعة بأنه مفتعل و بدوافع تخريبية.

ويرجح مراقبون أسباب الحرائق التي التهمت عشرات المحال التجارية أمس في حي التحرير وحريق اليوم الى ضلوع جهات تخريبية بدافع التنافس أو دوافع اخرى.

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