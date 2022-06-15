إيران تعرض على العراق حماية الحدود بين البلدين بالطائرات المسيرة

شفق نيوز/ اعلن قائد قوات حرس الحدود في إيران العميد احمد علي كودرزي، استعداد بلاده لاستخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود المشتركة مع العراق وتبادل المعلومات ذات الصلة بين حرس حدود البلدين.

نقلت ذلك وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن العميد كودرزي في تصريح له خلال الاجتماع الحدودي الثامن لقادة حرس الحدود الإيرانية والعراقية بحضور قائد قوات حرس العراقي الفريق الركن حامد عبدالله ابراهيم.

وقال المسؤول العسكري الإيراني، ان "العلاقات الحدودية بين البلدين في الظروف الراهنة فريدة للغاية".

وأضاف ان العلاقة بين قوات حرس الحدود للبلدين ترسخت بشكل ملحوظ من حيث الكمية والنوعية خلال العام الماضي، مردفا بالقول إن هناك تنسيقا جيدا و تواصلا وثيقا على الحدود الطويلة بین البلدین ونقترح عقد اجتماع آخر مع الجانب العراقي في آب /أغسطس لتسهيل حركة الزوار".

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي قد وعد في زيارة أجراها إلى العاصمة طهران مؤخرا بإلغاء التأشيرات لأكثر من الفي شخص يوميا خلال مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.