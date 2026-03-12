إيران تدين القصف "الأميركي الإسرائيلي" على مدينة عراقية: استهدف عناصر أمن

شفق نيوز- طهران

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الخميس، استهداف معبر القائم الحدودي بالعراق، والذي راح ضحيته "عدد من عناصر الأمن"، وفق قولها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تدين وبشدة (الاعتداء الأميركي – الصهيوني) على معبر القائم الحدودي في العراق والذي قُتل فيه عناصر من الأمن".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، أن مقراتها في عدة محافظات عراقية تعرضت لـ32 ضربة جوية منذ بداية الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 27 من عناصرها وإصابة 50 آخرين.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعربت في وقت سابق يوم الخميس، عن قلقها واستنكارها للاعتداءات التي طالت عناصر من الحشد الشعبي أثناء أدائهم واجباتهم ضمن قواطع المسؤولية إلى جانب القوات الأمنية، محمّلة الجهات المعتدية مسؤولية تداعيات تلك الهجمات.

وأشارت إلى أن آخر تلك الاعتداءات وقع فجر اليوم في محافظة كركوك ومنطقة عكاشات، بعد اعتداءات سابقة شهدها قضاء الصويرة ومواقع ومقرات مختلفة في البلاد.