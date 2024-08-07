إيران تحذر زوار الأربعين: حمل أقراص ومخدرات الكوديين جريمة في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية العميد إيرج كاكوند، يوم الأربعاء، أن حيازة أقراص ومخدرات الكوديين في العراق تعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي.

ونقل تقرير صحفي إيراني، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن العميد كاكوند، خلال لقاء مشترك مع رئيس شرطة مكافحة المخدرات العراقية، اللواء أحمد الزركاني، قوله إن "على الزائرين الامتناع عن حمل أقراص ومخدرات الكوديين على الحدود قبل ضبطها في العراق لأنها تصنف كمخدرات في العراق".

وأشار كاكوند إلى أن "أي حركة أو تداول للمخدرات في العراق تعتبر جريمة ويتم محاسبة مرتكبيها"، مضيفاً أنه "يمنع حمل أو نقل بعض المخدرات التي تحتوي على مادة الكوديين إلى العراق، وعلى الزوار الانتباه إلى هذه النقاط خلال فترة زيارة الأربعين".

كما نقل التقرير عن مدير عام شؤون المخدرات اللواء الحقوقي أحمد الزركاني، عن جاهزية العراق للتعامل مع موزعي المخدرات، مؤكداً أنه "في اجتماع اليوم، تمت مناقشة قضايا مختلفة مع مسؤولي مكافحة المخدرات في إيران، وكان أهمها النقاش والتثقيف والتنسيق لحل المشاكل التي قد تواجه الزائرين خلال الأربعين".