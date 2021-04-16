"إيران تتحكم بأحداث العراق عبر الميليشيات".. تقرير مخابراتي يرصد

شفق نيوز / أفادت صحيفة "الجامينر" الأميركية اليهودية، يوم الجمعة، بأن الاستخبارات الأميركية تتوقع أن إيران ستقوم بمخاطرات من شأنها تصعيد التوتر وتهديد المصالح الاميركية في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة، عن تقرير لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI)، الذي يصدر سنويا، وترجمته وكالة شفق نيوز، قوله إن "إيران ستمثل تهديدا مستمرا للولايات المتحدة ومصالح الحلفاء في المنطقة فيما تحاول تقويض النفوذ الاميركي ودعم المواطنين الشيعة في الخارج، وترسيخ نفوذها وإظهار قوتها في الدول المجاورة، وتشتيت الضغط الدولي، وتقليل التهديدات التي تواجه استقرار النظام".

وأضاف التقرير الاستخباراتي "على الرغم من أن اقتصاد إيران المتدهور وسمعتها الإقليمية السيئة يشكلان عقبات أمام تحقيق أهدافها، فإن طهران ستحاول استخدام مجموعة من الأدوات كالدبلوماسية لتوسيع برنامجها النووي، والمبيعات العسكرية، وهجمات الوكلاء والحلفاء، من أجل تحقيق أهدافها".

وقال مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، إن "العراق سيكون ساحة معركة رئيسية للنفوذ الإيراني في العام المقبل، لكن طهران ستواصل أيضا سعيها لوجود عسكري دائم في سوريا، وزعزعة استقرار اليمن وتهديد إسرائيل".

وتضمن تقرير التقييم الاستخباراتي عدة مجالات مثيرة للقلق بشكل خاص فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك استخدامها للميليشيات للتحكم بالاحداث في العراق، وتقديم الاسلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن، ودعم حزب الله، والاستمرار في انتهاكاتها للاتفاق النووي لعام 2015.

كما حذر التقرير من أن إيران لديها القدرة على شن هجمات سيبرانية على البنية التحتية الحيوية.

وشملت التهديدات الأخرى التي قدرتها الاستخبارات الوطنية "الإجراءات الاستفزازية" التي اتخذتها روسيا وكوريا الشمالية، ودفع الصين نحو القوة العالمية، و"الجماعات الإرهابية العالمية" مثل داعش والقاعدة و"حزب الله".

وخلص التقرير وفقا للصحيفة أيضا إلى أن "المخاطر التي يشكلها المتطرفون الذين يتبنون مزيجا متداخلا في كثير من الأحيان من معتقدات تفوق العرق الأبيض والنازيين الجدد والقومية الثقافية الإقصائية".