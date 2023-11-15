يدير مصارف "متورطة".. الأمن الوطني يعتقل "أخطر" المضاربين والمهربين للعملة الأجنبية

شفق نيوز/ أعلنت جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على أحد "أخطر" المضاربين والمهربين لعشرات الملايين من الدولارات يومياً.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استكمالاً لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد عصابات الجريمة المنظمة التي تسعى لتخريب الإقتصاد الوطني، وبعد جهد استخباري وميداني نُعلن عن إلقاء القبض على أحد أخطر المتورطين بملف تهريب العملة عبر إدارته لأكثر من مصرف ومؤسسة مالية".

وأكد أن "العملية جرت وفق إجراءات قضائية أصولية بعد محاولة المتهم الهروب إلى خارج البلاد".

وبين أن "المتهم من خلال امتلاكه عدة مصارف لديها تعاملات مع العديد من شركات الصيرفة، كانت تتحكم بتداول عشرات الملايين من الدولارات يومياً خارج السياق القانوني".