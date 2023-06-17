شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، إيداع ضابط ومنتسبين الحجز وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم لابتزازهم سائقين في ميناء ام قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال العميد زياد القيسي مدير اعلام المرور لوكالة شفق نيوز، "بعد انتشار مقطع فيديو يظهر قيام منتسبين في المرور بميناء ام قصر ورصده، مباشرة تم إيداع المنتسبين مع آمر القاطع في الحجز وفق توجيهات وزير الداخلية ومدير المرور العام ومدير مرور البصرة".

وأشار القيسي الى "تشكيل مجلس تحقيقي بحقهم لمحاسبتهم".