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إيداع دورية للشرطة في السجن بسبب حرق خيمة لمتظاهرين في محافظة عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-05-17T04:50:11+0000
إيداع دورية للشرطة في السجن بسبب حرق خيمة لمتظاهرين في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة واسط، يوم الثلاثاء، ان قائدها اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني بتشكيل لجنة تحقيقة على خلفية حادثة إضرام النار بخيمة للمتظاهرين في مدينة الكوت، متوعدا بأقصى العقوبات بحق المقصرين في هذه الحادثة.

وقال اعلام الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الزركاني أمر بإيداع احدى دوريات الشرطة المرابطة بالقرب من خيمة المتظاهرين في قضاء الكوت، وتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على الأسباب والمتهمين الذين يقفون وراء حادثة حرق الخيمة كما و توعد مثيري الفتن بأن القانون سيطالهم عاجلا . 

كما وطالب الزركاني من المتظاهرين بعدم الانجرار وراء ما خطط له مثيرو الازمات من اجل تفويت الفرصة على من يريد تعكير استقرار وأمن المحافظة، وفقا للبيان.

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