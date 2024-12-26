يختبئ في أزقة النجف.. الأمن العراقي يبحث عن محتجز سعودي هارب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بهروب مسافر سعودي من مركز احتجازه في مديرية الإقامة وسط محافظة النجف.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "المسافر السعودي معتقل لدى مديرية الإقامة في النجف، منذ أكثر من شهرين، بسبب مخالفته شروط الإقامة في العراق".

وأضاف المصدر، أن "المسافر وقبيل ترحيله خلال الساعات المقبلة إلى بغداد تمهيدا لنقله عبر مطارها إلى السعودية تمكن من الهرب داخل أزقة مدينة النجف، حيث تبحث القوات الامنية حاليا عنه لاعتقاله".

وهذه الحالة الثانية التي تشهدها مدينة النجف من ناحية هروب مواطن أجنبي من أحد المراكز الأمنية، حيث تمكن مسافر ايراني مطلع الشهر الحالي من الهرب من مركز احتجاز المطار، ثم اعتقل لاحقاً.